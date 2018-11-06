احتجاز 6 أشخاص في فرنسا على خلفية خطة مزعومة لمهاجمة ماكرون

الرئيس إيمانويل ماكرون

اعتُقل ستة أشخاص في فرنسا اليوم الثلاثاء، على خلفية خطة مزعومة لمهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأكدت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وكالة المخابرات الداخلية الفرنسية (دي جي اس آي) القت صباح اليوم الثلاثاء القبض على المشتبه بهم في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت المصادر إن المدعين العموم في باريس بدأوا تحقيقا له صلة بمكافحة الإرهاب.

وأضافت مصادر إعلامية أن المشتبه بهم من اليمين المتطرف في الطيف السياسي الفرنسي.

وقد تم اعتقالهم في أقاليم إزار وإيل وفيلان وموسيل.

واهتزت فرنسا بسبب موجة من الهجمات الإرهابية الإسلامية المزعومة في السنوات الأخيرة، ولكن البلاد شهدت أيضا حالات منفردة من العنف اليميني.

وفي الشهر الماضي، تم فتح تحقيقات على خلفية جرائم إرهابية مع ثمانية من المشتبه بهم بعد أن خططت جماعة يمينية لتنفيذ هجمات ضد سياسيين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الأشخاص الذين تم اعتقالهم اليوم الثلاثاء، مرتبطين بالتحقيقات السابقة. (د ب أ).