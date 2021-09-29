احتدام المعارك بين الحكومة والحوثيين بمأرب والجانبان يتبادلان الاسرى في تعز

أسفرت المعارك المحتجمة بين الحوثيين والقوات الحكومية في محافظة مأرب وسط اليمن عن سقوط نحو مئة قتيل خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية بحسب ما افادت مصادر عسكرية الاربعاء، فيما أنجز الطرفان عملية تبادل في تعز غربي البلاد شملت 206 أسرى.

وقال مصدر عسكري في قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هاتي إن خسائر الحوثيين خلال الساعات الـ48 الماضية بلغت 68 قتيلا، مقابل 32 قتيلا من القوات الحكومية، جراء مواجهات وغارات جوية في جبهات مأرب، أكبر بؤر التصعيد العسكري في البلاد.

وأشارت مصادر عسكرية للوكالة إلى أن الحوثيين يستقدمون تعزيزات عسكرية تتدفق يوميا لدعم زحفهم التي صعّدوه في فبراير الماضي بغية إحكام سيطرتهم على مدينة مأرب الاستراتيجية.

بدورها، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن التحالف العربي بقيادة السعودية شن 59 غارة جوية على مأرب خلال اليومين الماضيين.

تبادل أسرى

وفي الغضون، أعلن الجيش اليمني إتمام عملية تبادل 206 أسرى ومعتقلين مع الحوثيين بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بوساطة محلية.

وقال بيان للمركز الإعلامي لـ"محور تعز العسكري" (تابع للجيش)، الاربعاء، ان "محور تعز (نجح) في إتمام صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين مع مليشيا الحوثي في مديرية سامع جنوبي المدينة".

وأوضح أن "الصفقة شملت إطلاق نحو 70 مقاتلا من مليشيا الحوثي مقابل 136 أسيرا ومختطفا معظمهم من المدنيين المختطفين من النقاط والشوارع وتمت بوساطة محلية (لم يحددها)".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين حول الأمر، حتى الساعة 11:15 (ت.غ).

وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات.

ففي أكتوبر /تشرين الأول الماضي، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون على مدار يومين، 1056 أسيرا من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب.

وفي 2018، عقدت مشاورات بين الحكومة والحوثيين في السويد، قدم الطرفان خلالها كشوفات أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف بين الطرفين.

ولا توجد إحصاءات دقيقة بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.