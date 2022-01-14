احتدام المعارك في مأرب ومجلس الأمن يطالب الحوثيين بالافراج عن السفينة الإماراتية

تصاعدت الجمعة، حدة المواجهات بين ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني ومقاتلي جماعة الحوثي في جنوب محافظة مأرب شرقي البلاد، فيما طالب مجلس الأمن الجماعة بالافراج الفوري عن السفينة الاماراتية التي احتجزتها مطلع الشهر.

وأعلنت "ألوية العمالقة" في بيان مقتل 3 من قيادات الحوثيين بنيرانها في مديرية حريب بمحافظة مأرب.

واوضح البيان ان القادة الحوثيين هم "عبد الفتاح البحري، وأحمد سالم الهدار، وطالب محسن الشريف".

وكانت ألوية "العمالقة" اقتحمت مركز مديرية حريب المجاور لمديرية عين في محافظة شبوة عقب إطلاقها هجوما عسكريا واسعا من 3 محاور، واستهدفت مواقع الحوثيين شمال المدينة في ظل استمرار الاشتباكات جنوب مأرب.

وحسب مصادر يمنية محلية، "تقدّمت الألوية تجاه مركز المدينة ووصلت إلى جبال الذرعان والعكرمة، حيث يتحصّن المئات من المسلحين الحوثيين الذين فروا من شبوة"، بعد استعادة السيطرة عليها بوقت سابق من الأسبوع من الحكومة.

عاجل

مصرع ثلاثة من قيادات مليشيات الحوثي بنيران ألوية العمالقة الجنوبية في حريب وهم

عبدالفتاح البحري

احمد سالم الهدار

طالب محسن الشريف — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) January 14, 2022

ومن جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أنها تصدت "لزحف واسع لمرتزقة ودواعش الإمارات"، وكبدتهم خسائر فادحة، في إشارة إلى ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات.

وقال المتحدث باسم القوات الحوثية يحيى سريع، إن الزحف كان باتجاه مديريات حريب وعين، وأشار إلى أن الزحف لم يحرز "أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 24 غارة جوية".

وأشار سريع إلى أن القوات المسلحة كبدت المهاجمين "خسائر فادحة حيث تم تدمير وإعطاب ست مدرعات وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب".

وأضاف سريع عبر "تويتر" أنه "تم استهداف تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية وطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات".

ودعا سريع "أبناء وأهالي مرتزقة الإمارات لسحب أبنائهم من الزج بهم في معارك لا تخدم سوى أمريكا وأذنابها في المنطقة"، وتوعد بأن مناطق القتال "ستكون محرقة لهم".

وحققت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الخميس، تقدماً جديداً في الجبهة الجنوبية بمأرب، خلال معارك ألحقت بالعناصر الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

تمكنت قواتنا بفضل الله من التصدي لزحف واسع لمرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريات حريب وعين دون إحراز أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 24 غارة جوية وتم تكبيدهم خسائر فادحة حيث تم تدمير وإعطاب ست مدرعات وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 14, 2022

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني أن الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً كاسحاً تمكنوا خلاله من دحر العناصر الحوثية من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب.

وأكد سقوط العديد من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وبغارات لطيران التحالف. وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثي.

السفينة الإماراتية

طالب مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي في اليمن الجمعة، بالافراج الفوري عن سفينة الشحن "روابي" التي تحمل علم الإمارات، واحتجزتها الجماعة مطلع الشهر قبالة سواحل محافظة الحديدة.

وقال المجلس في بيان صاغته بريطانيا وأصدره بالإجماع أن أعضاءه "يدينون استيلاء واحتجاز جماعة الحوثي لسفينة روابي التي ترفع علم دولة الإمارات، قبالة سواحل اليمن، يوم 2 يناير 2022".

وطالب البيان "بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها"، مؤكدا "ضرورة ضمان سلامة طاقم السفينة ورعايتهم لحين إطلاق سراحهم".

ودعا "كل الأطراف للعمل على حل هذا الموضوع على وجه السرعة"، مؤكدا "أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، بما يتماشى مع القانون الدولي".

كما حث البيان، "كافة الأطراف على عدم تصعيد الوضع في اليمن، والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص (إلى اليمن هانس غروندبرغ) بغية العودة للمحادثات السياسية الشاملة".

سفينة روابي التي ترفع علم دولة الإمارات

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت جماعة الحوثي، "احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة (غرب)، على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية".

فيما قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي في بيان آنذاك، إن "السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى (جنوب شرق) إلى ميناء جازان السعودي، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في الجزيرة".

وأعلنت الأمم المتحدة أن فريقا تابعا لها زار الأربعاء ميناء الصليف اليمني وتحدث مع طاقم سفينة "روابي" الإماراتية، التي احتجزتها قوات الحوثيين في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر": "قامت دورية "أونمها"، مساء اليوم، بزيارتها الأسبوعية لميناء الصليف والمناطق المحيطة به، وعاين فريق أونمها سفينة روابي عن بعد وتواصلوا مع أعضاء طاقمها".

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية العام 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.