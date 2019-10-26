احتراق 12 حزبيا وعبد المهدي يخول المحافظين سلطة فرض حظر التجوال

خول رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، المحافظين سلطة فرض حظر التجوال الكلي أو الجزئي في محافظاتهم، على وقع تجدد الاحتجاجات في وسط وجنوب اللبلاد.

وأعلنت عدد من المحافظات في وسط وجنوب البلاد فرض حظر التجوال، وهي البصرة وواسط، وذي قار، والديوانية، والمثنى.

من جهته، أكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الجمعة، نشر كاميرات مراقبة بمناطق التظاهرات لتشخيص الخروق.

وقال المياحي، إنه "جرى نشر كاميرات مراقبة في جميع المناطق التي تشهد تظاهرات لتشخيص الخروقات".

وأضاف، أن "هناك من يريد اختراق التظاهرات من أجل خلق حالة فتنة بين المواطنين والقوات الأمنية".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الجنوب والوسط احتجاجات مطالبة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل، تخللتها مواجهات مع رجال الأمن أدت إلى إصابة عدد من المدنيين ومنتسبي الأمن.

احتراق 12 شخصا

قالت قناة روسيا اليوم نقلا عن مصادر محلية في محافظة الديوانية، جنوبي العراق، الجمعة، أن 12 متظاهرا قتلوا حرقا، داخل مقر أحد الأحزاب السياسية في المحافظة.



وذكرت أن "المتظاهرين دخلوا مقر منظمة بدر بعد حرقه، لكن النيران حاصرتهم وقتل 12 منهم"، مبينا أن "جثث المتظاهرين تفحمت".

وأضافت أن "الجثث نقلت إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة للتعرف على أصحابها".

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن عدد ضحايا التظاهرات الاحتجاجية ليوم الجمعة سجل ارتفاعا ليصل إلى 30 قتيل، ومئات المصابين بالجروح وبحالات الاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن، المحتجين أحرقوا 50 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات وسط وجنوب العراق، إثر محاولات قوات الأمن تفريق المتظاهرين.