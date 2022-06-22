احتراق 50 محل تجاري في بعقوبة العراقية

احترق اكثر من 50 محل تجاري في سوق بعقوبة بمحافظة ديالي في العراق، عندما اندلعت النيران في الساعات الأولى من فجر الأربعاء اسفرت عن خسائر بملايين الدنانيروفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقية، إخمادها الحريق الذي وقع داخل مجمع الفاروق التجاري، لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية، وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المجمع.

وتوقع شهود عيان ان يكون سبب الحريق "ماس كهربائي"، نتيجة زيادة الأحمال على إحدى المحولات بالسوق، موضحين أن الحريق "التهم ثلثي السوق التجاري".