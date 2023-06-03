احتفاء الكتروني بعملية سيناء ومصدر مصري لـ البوابة: الصورة المتداولة لا تعود للجندي منفذ العملية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات احتفت بعملية الجندي المصري الذي طارد مهربي المخدرات على الحدود مع فلسطين المحتلة والتي اسفرت عن مصرع ثلاثة جنود اسرائيليين واصابة اخرين

ووما رفع وتيرة الاحتفاء والتمجيد للعملية عدم اعتذار القوات المسلحة المصرية التي المحت الى ان الجندي المصري كان يقوم بواجبه ويطارد اشخاص اخترقوا الحدود وانه مان يقوم بدافع مشروع عن بلاده

واكدت مصادر مصرية لـ البوابة ان الصورة المتداولة للشهيد المصري ليست لمنفذ عملية اليوم السبت وفي الحقيقة فانها تعود لـ للشهيد محمد معتز رشاد الذى استشهد بين أيدى والده الطبيب بعد ان أخفى عنه أنه يخدم فى رفح ودعا الله أن يرزقه الشهادة على أرض سيناء. وقد كرمه وزير الدفاع فى أكتوبر 2015.. وكتب رسائل استلمها الأب بعد استشهاده

وفيما حرصت وسائل الاعلام العبرية على نشر صورة الجندي المصري المنفذ بعد استشهادة عاريا بعدف تشويه صورته

الشهيد "محمد المعتز"

واستذكر المغردون البطل المصري سليمان خاطر (1961 - 7 يناير 1986) الذي استشهد في ظروف غامضة في زنزانته بعد اعتقاله اثر تنفيذ عملية ضد جنود الاحتلال في اكتوبر 1985 وقالت السلطات آنذاك انه انتحر

وسليمان محمد عبد الحميد خاطر كان أحد عناصر قوات الأمن المركزي المصري، أطلق النار على مجموعة من السياح الإسرائيليين عند نقطة حراسته بمنطقة نويبع بمحافظة جنوب سيناء فقتل منهم سبعة قبل ان يسلم نفسه حيث تعرض لمحاكمة عسكرية والتي حكمت عليه بالأشغال المؤبدة

الإعلام العبري: يوم صادم حيث قتل جندي مصري مجموعة كاملة من جنودنا وحده، يظهر ان هناك سليمان خاطر جديد!!!!#مصر #الحرب_3_العالمية pic.twitter.com/OP5tzHB66C — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) June 3, 2023

وفيما يلي تغريدات المحتفين بالعملية

🚨عاجل #سيناء"



جندي مصري قام بعملية ارتجالية قرب حدود الكيان اطلق الرصاص على حرس الحدود الاسرائيلي قتل اثنين واصاب الثالث وارتقى شهيد" pic.twitter.com/SJEIWxNqfs — اوبزيرفر | (@B667i) June 3, 2023

الأمر العظيم والخطير لدى الاحتلال



أن الجنود القتلي الثلاثة، كانت إصاباتهم بالرأس مباشرة



5 إصابات بينهم 3 قتلى !



هو ليس جندي مصري عادي، بل جندي شجاع و قناص أخذ وقته الكافي لاصطياد أهدافه، وأطلق عليهم الرصاص في مقتل ! — محمد سعيد نشّوان - غزة (@MohmdNash) June 3, 2023

#عاجل

ملخص أولي من الإعلام العبري

دخل جنود اسرائيليين لأمتار داخل الحدود المصرية 4:30 فجرا

جندي مصري أطلق الرصاص عليهم، فقتلهم جميعاً (جندي+مجندة)

بعدها دخل الجندي للأراضي الفلسطينية وانتظر القوة الثانية لساعات واشتبك معهم فأصاب منهم 3جنود منهم إصابة خطيرة

واستشهد الجندي المصري — محمد سعيد نشّوان - غزة (@MohmdNash) June 3, 2023

رجل بأمة .. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، أمة ولّادة، والخير بشبابها فنعم الجندي أنت..



منفذ الهجوwم ترحمو عليه

رحمة الله تغشاه#جندي_مصري #مصر pic.twitter.com/ezPXgifZ7b — Mohamed Azmy ⁦🇵🇸⁩ (@MohAboTbk) June 3, 2023

مشهورة التيك توك

المجندة الاسرائيلية ليا بن نون احدى قتلى عملية الحدود المصرية التي نفذها جندي مصري صباح اليوم 🇪🇬♥️..



تسلم الأيادي ♥️ pic.twitter.com/6YcFVu0M18 — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) June 3, 2023

واه يا عبد الودود..يا اللي رابط ع الحدود

ربنا يحفظهم ويحفظ مصر ✌️#جندي_مصري#رد_الاعتبار_افريقيا_ياابطال pic.twitter.com/6zcSU5xfGG — Mohamed Azmy ⁦🇵🇸⁩ (@MohAboTbk) June 3, 2023