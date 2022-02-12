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احتكاك بحري روسي اميركي وواشنطن تعتبر المسار الدبلوماسي قائم

منشور 12 شباط / فبراير 2022 - 05:35
اميركا تدعو رعاياها للرحيل عن اوكرانيا
اميركا تدعو رعاياها للرحيل عن اوكرانيا

اعترضت روسيا، اليوم السبت، غواصة أميركية في المياه الروسية، في احتكاك ياتي في وقت عصيب بين الطرفين، بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة بسحب اخر جنودها من اكرانيا حيث دفعتهم بهدف حماية هذا البلد من غزو روسي محتمل.

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غواصة اميركية في المياة الروسية

وأعلنت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة الأميركية غادرت مياهها بعدما تم اعتراضها، ونقلت وكالات الانباء «طردت مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غواصة نووية أميركية من طراز (فيرجينا) خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل»، السبت.

وكانت المدمرة الروسية «مارشال شابوشنيكوف» بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ«الصعود إلى السطح».

وبعد رفضها، استخدمت «وسائل» لم تحدد لإجبار الغواصة على «مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة»، بحسب بيان صادر عن الوزارة أورد أن الحادث وقع (السبت) الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش.

سحب الجنود الاميركيين من اوكرانيا

في الاثناء أمرت الولايات المتحدة بسحب شبه كامل للجنود الأميركيين المتبقين في أوكرانيا حيث يدربون القوات الأوكرانية بهدف «إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا»، على ما أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، اليوم السبت.

وأوضح كيربي في بيان أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن العناصر الـ160 من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا «من باب الحيطة، حرصاً على سلامتهم وأمنهم». وكانت واشنطن قد أعلنت أن روسيا قد تجتاح أوكرانيا «في أي وقت».

وقال المتحدث إن «إعادة الانتشار هذه لا تعكس تغييراً في تصميمنا على دعم القوات الأوكرانية، لكننا نعطي قدراً من المرونة لطمأنة حلفائنا ومنع أي عدوان».

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اميركا تدعو رعاياها للرحيل عن اوكرانيا

وطلبت الولايات المتحدة في وقت سابق (السبت) من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف، مغادرة أوكرانيا بسبب احتمال حصول غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة. وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف (السبت) أن المسار الدبلوماسي ما زال «مفتوحاً» لتجنب صراع في أوكرانيا لكنه يتطلب «وقف التصعيد» من موسكو وحواراً بحسن نية.

من جانبه، اتهم لافروف واشنطن بالسعي لإثارة نزاع في أوكرانيا من خلال اتهاماتها لموسكو بالتحضير لشن عملية عسكرية.

 

كلمات دالة:اكرانيامحادثات لافروف بلينكينبايدنكييف

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