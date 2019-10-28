احتماليه منح بريطانيا مهلة 3 شهور أخرى لمغادرة الاتحاد الأوروبي

أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل بأنه من المتوقع أن تمهل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بريطانيا ثلاثة شهور أخرى حتى 31 كانون الثاني/يناير المقبل لمغادرة التكتل، مع إمكانية المغادرة قبل ذلك.

وبدون التمديد، تغادر بريطانيا التكتل بداية من منتصف الليل (الساعة 2300 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس المقبل. ومع ذلك فإن اتفاق الانسحاب الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظراؤه لم تتم المصادقة عليه بعد.

وبدون الاتفاق، يتوقف تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في بريطانيا منتصف ليل الخميس/الجمعة، وهو ما يؤدي على الأرجح إلى حالة من الغموض والفوضى في الجانبين.

ومن المقرر أن يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في العاشرة من صباح اليوم، بعد عدم الموافقة يوم الجمعة الماضي على طلب بريطانيا لتمديد مهلة الخروج. واستمرت المباحثات بعد ذلك، وكان أبرزها عبر الهاتف مطلع هذا الأسبوع بين جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال دبلوماسي أوروبي مع طلب عدم كشف هويته إن موقف الأعضاء الـ27 الباقين تبلور أيضا وسط تزايد الدلالات على أن البرلمان البريطاني سوف يوافق اليوم الإثنين على إجراء انتخابات مبكرة في كانون الأول/ديسمبر.

ومن المتوقع أن تصر الدول الأعضاء على عدم إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا. كما سوف تطالب بأن تتصرف بريطانيا بحسن نية خلال تمديد فترة عضويتها، بما في ذلك ترشيح مفوض لشؤون الاتحاد الأوروبي. ولا بد أن توافق لندن على هذه الشروط. (د ب أ)