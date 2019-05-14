احراق مسجد في ولاية كونيتيكت الأمريكية (صور)

تعرض مسجد في مدينة نيوهافن بولاية "كونيتيكت" الأمريكية، لأضرار جسيمة جراء إحراقه من قبل مجهولين.

وقالت مستشارية الشؤون الدينية، لدى القنصلية التركية، في مدينة نيويورك، إن التحقيقات كشفت أن النيران اندلعت في المسجد، جراء إلقاء زجاجات حارقة عليه.

وأشار بيان القنصلية، إلى أن السلطات الأمريكية، تواصل التحقيق، لتوقيف منفذي الاعتداء، وأنها رصدت مكافأة مالية لمن يدلي بأية معلومات بشأنهم.

وأوضح البيان أن الحريق بدأ من مدخل المسجد نتيجة إلقاء العبوات الحارقة عليه، وامتد حتى وصل إلى الطابق الثالث، مشيرًا إلى أنه لم تقع أي وفيات أو إصابات جرّاء ذلك.

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وأضاف: "غير أن هناك خسائر مادية كبيرة؛ لا سيما في المناطق التي لم يطلها الحريق، لكنها تضررت بشكل كبير جرّاء استخدام أطنان من المياه لإطفاء النيران".

تجدر الإشارة أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، كان قد أعرب، الاثنين، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" عن أسفه حيال الحادث، مشيرًا إلى أنه "يعتبر مثالًا جديدًا على ظاهرة العداء للإسلام المتزايدة حول العالم".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للحريق الذي أتى على المسجد، في ولاية "كونيتيكت".

وتظهر الصور، أن النيران أتت على مساحات واسعة من المسجد، المكون جسمه الرئيس من الأخشاب، واحترق جزء كبير من سقفه الخشبي.









