احراق 18 حافلة لشركة عربية في "صفد"

اتهم فلسطينيون، اليهود المتطرفين، بالوقوف وراء إحراق 18 حافلة تابعة لشركة "نتيفي إكسبرس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، في ساحة انتظار بالمحطة المركزية في مدينة صفد المحتلة عام 1948.



وتعود الحافلات المحترفة لشركة "نتيفي إكسبرس" العربية من الناصرة.



وتمكنت طواقم الإطفاء من إخماد النيران في الـ18 حافلة والتي أتت عليها بشكل كامل.



كما نجحت في حماية حافلات أخرى كانت متوقفة في المكان.



وذكرت وسائل إعلام أن قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث للتحقيق فيما إذا كان الحريق متعمدا.



ووقعت اعتداءات وهجمات إحراق حافلات في مدن الجليل شمال فلسطين المحتلة.



في حين لم تقم شرطة الاحتلال بأي عمليات اعتقال مشتبه بهم من المستوطنين.