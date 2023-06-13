احمد عز يوقع عقد مع ميا خليفة من دون معرفة خلفيتها

فسخ الفنان المصري احمد عز عقد للمشاركة في فلم عالمي الى جانب الفنانة الاباحية المعتزلة ميا خليفة بعد ان عرف خلفيتها الفنية وطبيعة عملها الاباحي

وقال احمد عز انه لم يكن على علم باعمال ميا خليفة وان ما شجعه على التوقيع في البداية انهم ذكرو له بان بطلة فيلمه فنانه اميركية من اصول لبنانيه.

وقالت مصادر اعلامية مختصة بالقضايا الفنية انه وقع عقدا لفيلم ذو انتاج ضخم وسيتم تصويره بعده مدن اوربية، واميركا، وعندما شاهد ميا خليفة اعجب بها ووصفها بان لها نظرات ثاقبة والدور سيليق عليها

وكانت شركة الانتاج تعتقد ان الفنان المصري احمد عز على علم بتاريخ ميا خليفة الفني والافلام الاباحية التي شاركت فيها ، وتم التوقيع على ان يبدا التصوير بعد شهرين حيث تسلم احمد عز الدفعة الاولى من اجره .

وفي احدى الليالي وصله رسالة من رقم مجهول ، قال مرسلها انها ميا خليفة وانها معجبة به كفنان وبافلامه التي تابعتها جميعها، فشكرها عز ووعدها بان يتابع افلامها واعمالها، وفي احدى السهرات بدا يبحث عن ميا خليفة ، فوجد ما وجد واعتبر ان هناك مؤامره ضده وتابع جميع افلام ميا خليفه، فاتصل بشركة الانتاج التي ابلغته انها كانت تعتقد انه على علم بتاريخها الاباحي خاصة وان ميا خليفة اشهر من نار على علم

وتم الغاء العقد بين احمد عز والشركة بعد ان اشادت بقدرته على متابعة افلامها