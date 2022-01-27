اختتام مؤتمر دولي حول الغذاء العلاجي بدبي

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي غذائي علاجي للعمل التطوعي في دورته الثامنة بفندق أرماني دبي ببرج خليفة، و ذلك تزامنا مع مشاركة كل من مبادرة غذائي علاجي و مركز الطارق للتأهيل و التوحد في حملة " لنجعل شتاءهم أدفأ " التي أطلقها أبوفله و التي نجح في تحقيق أكثر من 11 مليون دولار لفائدة النازحين و المهاجرين في أفريقيا والشرق الأوسط وبناءً عليه تم منحه لقب سفير الأمل ولوحة فنية من أجل الإنسانية بالإضافة لثلاث لوحات من نوع بلاتينيوم، ذهبي، وفضي بالتعاون مع #art_reflect_nft تقديراً لجهوده العظيمة المبذولة لإنجاح هذه الحملة .



وضمن مبادرة غذائي علاجي التي أطلقت (في يوم زايد للعمل الإنساني)، تحت ظروف استثنائية فيها من التحدي الكثير حرص فريق الغاف التطوعي وسفراء الأمل التطوعي التابع لمركز الطارق للتأهيل والتوحد على تنظيم هذا الحدث الطبي الإنساني مع ضمان اتباع جميع الإجراءات الوقائية التي أمرت بها الجهات المعنية في الدولة. وقد أطلقت فعاليات المؤتمر بالتعاون مع مجموعة برايم الصحية وبحضور الشركاء الاستراتيجيين وداعمي المبادرة من شركة المنصوري ، جوتن، زهرة الأوركيد، Burency Global و LGT ، الأسواق الحرة و شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية حيث شهد البرنامج مجموعة أنشطة ومجموعة ايفا نيتروشين ويوروحنتيكا الإيطالية المتخصصة في الفحوصات الجينية لعلاج السمنة ومنع الأمراض مركز البورنو للتجميل

محاضرات طبية متنوعة قدمها كوكبة من الأطباء والاختصاصيين في مجال التغذية، سواءً من إدارة التغذية المجتمعية التابعة لمستشفى توام كل من عايدة عبدالله البلوشي اختصاصي تغذية مجتمعي أول في إدارة التغذية المجتمعية، شركة صحة أبوظبي، عائشة الملا أخصائية تغذية علاجية في وحدة البحوث التغذوية في إدارة التغذية المجتمعية مستشفى توام شركة صحة أبوظبي، ونخبة من أطباء مجموعة برايم الصحية من دكتور عادل السيسي، دكتوره رافيه عويره، دكتور إيهاب الطيب، والدكتور شريف الشهاوي، د.فيرا متي دكتورة التغذية الجينية بالإضافة أعضاء الشرف من أوتيزم كلوب هاوس د.هداية النجار، د.رؤى اسمندر، أخصائية التغذية غدير خلدون وبمشاركة اختصاصيي التغذية التابعين لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، اختصاصية التغذية ريما سلطان من مستشفى الكويت دبي، واختصاصية التغذية مروه الهلالي من مستشفى القاسمي، و د.ريم النعيمي الساعة البيولوجية وتأثيرها على الجهاز الهضمي، ونور المحمود أخصائية التغذية بمجموعة بريم حيث تطرق جميع المحاضرين إلى مواضيع صحية حملت الفائدة للمشاركين من الأطباء والفنيين في المجال الطبي .



وأشار الأمين العام للمؤتمر سعادة السفير المستشار طارق آل سيف المدير العام لمركز الطارق للتأهيل والتوحد أنه وفي ظل اهتمام الحكومة الرشيدة بإسعاد كل مواطن ومقيم علي هذه الأرض الطيبة ومن منطلق فرضية الغذاء يؤثر بشكل كبير في أداء الفرد ويرتبط ارتباطاً وثيقا بسعادته، حرصنا ضمن فعاليات مبادرة غذائي علاجي على التوعية بأهمية اتباع نظام غذائي سليم وصحي وتعديل السلوكيات غير السليمة إن وجدت لمواجهة التحديات اليومية التي أصبحنا نواجهها، و ذلك ضمن ورش عمل ومبادرات الحضورية وافتراضية لدعم أصحاب الهمم والتوحد والموظفين في مختلف القطاعات.



وتم تكريم سفراء الأمل وصناع التسامح والخير لكوكبة من أصحاب السعادة والسفراء الإعلاميين والرعاة ومنهم القنصل العام الكويتي والأردني والبنان بلقب سفراء صناع التسامح والممثلة دارين حداد بلقب سفيرة الأمل و أكد الحضور على أهمية المواضيع التي تطرق إليها المشاركون في المؤتمر والأثر الإيجابي الذي ترك في نفوسهم، مثمنين جهود إدارة مركز الطارق للتأهيل والتوحد وكوادره في تنظيم هذا النوع من الفعاليات المحلية والعربية المؤثرة في المجالات الإنسانية والخيرية والاجتماعية على مدار السنوات الماضية.