اختراق للأزمة بين "الخليج" ولبنان.. وزير الخارجية الكويتي يزور بيروت

يصل وزير الخارجية الكويتي حمد ناصر المحمد الصباح، مساء اليوم السبت، العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تشكل اختراقا للأزمة الكبيرة التي شهدتها العلاقات بين دول الخليج وبيروت، عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، بشأن حرب اليمن.

ويستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وزير خارجية الكويت، في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، في السرايا الحكومية.

وكانت كل من السعودية والبحرين والكويت قد سحبت سفرائها من بيروت، وطلبت من سفيري لبنان لديها، والقائم بالأعمال (اللبناني لدى الكويت)، بمغادرة أراضيها، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنانية، احتجاجا على تصريحات قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.