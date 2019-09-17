اختطاف ابن عم زوجة بشار الأسد والمطالبة بمليوني دولار

تناولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد باختطاف ابن عم زوجة “بشار الأسد” مرهف طريف الأخرس، وسط ظروف غامضة.

وكشفت معلومات لموقع VDL NEWS أن زوجة المخطوف مرهف الأخرس تلقت اتصالا من منطقة البقاع الشرقي من هاتفه الشخصي من رقم سوري يطالبها بدفع مبلغ مليوني دولار فدية مقابل الإفراج عنه.

واختفى طريف الأخرس مساء السبت الماضي في منطقة “عالية” في لبنان أثناء توجهه إلى العاصمة السورية.

وانتشرت بعض الشائعات من عدة مصادر في الآونة الأخيرة تفيد باحتمالية إعداد أسماء الأخرس لخلافة زوجها في منصب رئاسة سوريا، حيث فسرت بعض المصادر الإعلامية سبب الظهور الكثيف لزوجة الأسد مؤخرا على وسائل الإعلام بعد شفائها من المرض|.

وأكدت المصادر بأن خلافات بشار الأسد مع عائلة مخلوف كانت بسبب أن أسماء تريد نقل الأموال التي تسيطر عليها عائلة مخلوف إلى أشقائها وشقيقاتها استعدادا لهذا اليوم، وهذا تفسير جديد ضمن عشرات التفسيرات التشيش ظهرت بعد الخلاف الغامض بين بشار الأسد وآل مخلوف.

الجدير بالذكر أن مرهف هو نجل رجل الأعمال المعروف طريف الأخرس، الذي يعد أحد الأذرع الاستثمارية لأسماء الأخرس، والذي يحتكر تجارة عدد من المواد والسلع الغذائية كالأرز والسكر والموز وغيرها، كما ينوب عن أسماء في العديد من الاستثمارات في القطاع المصرفي والعقارات وغيرها من الأمور