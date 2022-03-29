اختطاف المئات من ركاب قطار في نيجيريا بعد تفجيره

اقدمت جماعة مسلحة في نيجيريا على تفجير قطار أبوجا - كادونا، الذي كان على متنه نحو 970 راكبا، حيث قامت باختطاف المئات منهم الى جهة مجهولة



وكشف موقع "ذيس داي دايلي" ان المهاجمين فتحو النار على الركاب بعد تفجيره ومن ثم اقتحمو المقطورات ، من دون الاعلان عن وجود ضحايا

ووردت روايات مختلفة حول كيفية نجاح المسلحين في إخراج القطار عن مساره، حيث زعمت بعض الروايات أن عبوات ناسفة كانت مزروعة في إحدى المقطورات، مما أدى إلى انفجارها وخرجت عن مسارها ودمرت بعض العربات، وتركت مصير 970 راكباً على متنها أو أرقام الضحايا غير مؤكدة.

في حين كشفت رواية أخرى أن الهجوم نفذ باستخدام عبوة ناسفة يشتبه في أنها قنبلة زرعت على خط السكة الحديد، وانفجرت عند الاصطدام بينما كان القطار يسير على السكة.