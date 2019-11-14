اختطاف لواء عراقي بوضح النهار في بغداد (شاهد)

نشرت وسائل إعلام عراقية، فيديو يظهر اختطفاء لواء يعمل في وزارة الداخلية، بوضح النهار، في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة بغداد.

ويظهر الفيديو محاصرة مركبة عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري التابع لوزارة الداخلية، اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد، قبل أن يتم اقتياده من قبل مسلحين إلى مركبة أخرى.

وبحسب مواقع عراقية، فإن الحادثة وقعت الاثنين الماضي، في شارع الوزراء بمنطقة الجادرية، إحدى أرقى أحياء وسط بغداد.

وذكر ناشطون أن الحادثة وقعت بالقرب من منزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثة، دون الكشف عن تفاصيلها، أو تحديد الجهة الخاطفة.

يشار إلى أن هذه الحادثة تأتي في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات الشعبية في العراق أسبوعها الثالث، دون أن تلبي الحكومة مطالب المتظاهرين، وأبرزها استقالة رئيسها عادل عبد المهدي، والذهاب لانتخابات مبكرة.

وسجل خلال الأسابيع الماضية عمليات خطف عديدة طالت ناشطين وأكاديميين، تتهم مليشيات موالية للحكومة بالوقوف خلفها.