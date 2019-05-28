اختطاف مواطنين أردنيين في سوريا 

تعرض اردنيان للخطف في سوريا وفق ما اعلنه والد احدهما، والذي قال ان الخاطفين يطالبون بفدية قدرها 90 الف دولار تحت طائل قتلهما في حال الرفض، في حين اكدت وزارة الخارجية الاردنية انها تتابع القضية مع السلطات السورية عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال مأمون قرباع، والد أحد المخطوفين، “وردني اتصال من سوريا في الخامسة من مساء الإثنين وأبلغني المتصل بأن ولدي معاذ بحوزتهم هو وشخص آخر، يدعى خلدون السخني، وبأنهم يريدون فدية 90 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهما”.

وتابع “على الفور تم إبلاغ الجهات المعنية بالحادثة، واليوم (الثلاثاء) اتصل بي ابني معاذ، وأبلغني بأنهم بخير، لكن الخاطفون يصرون على الفدية”.

وقال الوالد إن الخاطفين أعطوا مهلة 72 ساعة (من لحظة الاختطاف)، وإلا ستتم تصفيتهما.

والأردنيان المخطوفان هما من سكان مدينة الطرة، التابعة للواء الرمثا، أقصى شمال المملكة.

وقال خالد أبو حسان، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عن لواء الرمثا، “تم تبلغي من ذوي المخطوفين عن الحادثة، وسنتواصل من خلال حكومتنا للعمل عن الإفراج عنهما”.

ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية السفير سفيان سلمان القضاة بان مركز عمليات الوزارة يتابع المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختطاف مواطنيين اثنين داخل الاراضي السورية.

واوضح القضاة في تصريح اورده موقع "عمون" الاخباري بان الوزارة تواصلت مع والد احد المخطوفين والذي اكد ان احد الخاطفين ابلغه هاتفيا ان سبب الاختطاف يأتي على خلفية خلاف مالي مع شخص ثالث هو مواطن اردني يقيم في مدينة الرمثا.

واكد القضاة بان مركز عمليات الوزارة يتابع الحادث مع السلطات المختصة بالأردن وكذلك مع السلطات السورية من خلال سفارتنا بدمشق.

