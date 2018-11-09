یونس قندیل

نقل موقع "خبرني" عن مصدر امني اردني قوله ان الاجھزة المختصة تحقق في بلاغ حول اختفاء الأمین العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود یونس قندیل في العاصمة عمان.

وبین المصدر ان عائلة یونس قندیل ابلغت باختفائھ مساء الجمعة.

وقال شقیقه عادل قندیل انه عثر على سیارة یونس بالقرب من جسر عین غزال/ مسجد القدومي في العاصمة عمان في وضع غیر عادي، حیث كان المحرك یعمل والاضواء مفعلة والأبواب مفتوحة.

واشار عادل الى تواجد الأمن العام في المنطقة وبدء عملیات البحث.

یذكر ان الحكومة قررت مؤخرا الغاء عقد مؤتمر من تنظیم مؤسسة مؤمنون بلا حدود.(خبرني)