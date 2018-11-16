اختفاء رباع سعودي في روسيا

"نجم رضوان"، البطل في رفع الأثقال مفقود

قالت السفارة السعودية في العاصمة الروسية موسكو، ان المواطن "نجم رضوان"، البطل في رفع الأثقال مفقود

وبحسب صحيفة "الرياض"، فإن السفارة السعودية في موسكو تتابع عن كثب حادثة اختفاء "نجم رضوان" لمعرفة تفاصيلها، والتحقق من صحة البيانات الواردة حول تعرض المواطن للغرق والوفاة بأحد الأنهار.

وكانت أسرة "نجم رضوان" قد تواصلت مع قسم شؤون الرعايا بالسفارة السعودية في موسكو؛ للكشف عن كامل تفاصيل اختفائه ووفاته.

وحصل "رضوان" على وسام أفضل لاعب عربي في دورة الحسين الدولية، التي أقيمت في الأردن العام 1999، ولقب بأفضل رباع عربي 2000 و2001 في تونس، وحقق أول ميدالية ذهبية سعودية في مجال اللعبة لفئة الرجال خلال الدورة العربية في لبنان العام 1995، إضافة إلى ميداليات متنوعة على الساحة المحلية والخليجية والعربية والآسيوية.