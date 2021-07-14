اختفاء مسؤولة كبيرة في المخابرات الصومالية

قال موقع "الصومال اليوم" في تقرير الاربعاء، ان مسؤولة كبيرة في وكالة المخابرات الصومالية اختفت فجأة وبصورة غامضة قبل نحو عشرين يوما.

واوضح الموقع ان إكران تاهيل فارح (24 عاما) تعمل منذ عامين كرئيسة الأمن السيبراني في الوكالة، وان عائلتها أكدت انها اختفت منذ 26 حزيران/يونيو

ونقل رواية مباشرة من قبل عائلتها حول اختفائها، والتي تحدثت بها إلى وسائل أعلام محلية، وجاء فيها أنه "في تمام الساعة الثامنة في التوقيت المحلي، نقلت سيارةٌ السيدة فارح من منزلها، والذي يقع بالقرب من مقر الوكالة الشديد التحصين والحراسة، ومنذ ذلك الوقت لم تعد اكران الى منزلها، ومضى على ذلك 20 يوما الى هذه اللحظة".

وبحسب الرواية فانه "لكي تسير السيارة بالقرب من مقر الوكالة، يجب أن تحصل على تصريح من رؤساء الأمن، أو على الأقل، يجب أن تخضع لفحوصات جادة من قبل المسؤولين، وعادة يكون هناك ورقة لتسجيل المركبات التي تدخل المنطقة، ومقرات الوكالة تقع في المناطق المحمية في الصومال، بجوار مقر وزارة الدفاع والقصر الرئاسي ومعسكر قاعدة هالاني الذي يستضيف عدة بعثات دبلوماسية في الدولة".

وقال موقع "الصومال اليوم" ان غالي قوهاد والدة اكران تطالب الان بمشاهدة تسجيل لقطات كاميرات المراقبة في تلك المنطقة في ذلك اليوم، حتى تتمكن الأسرة من الحصول على أجوبة وتفسيرات حول اختفاء ابنتهم.

ويأتي نبأ اختفاء المسؤولة الامنية في وقت يستعد الصومال خلال الأشهر المقبلة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تأجلت عن موعدها لأكثر من 6 أشهر بسبب خلافات بين الأطراف السياسية.

يذكر أن اتفاقا تم التوصل إليه في 27 مايو/أيار ينص على إجراء الانتخابات بالصومال خلال 60 يومًا.

وينص الاتفاق على أن يقوم رئيس الوزراء بدور قيادي في الانتخابات وأمنها عقب فشل الرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو في قيادة المرحلة الانتقالية.