اختفاء ناقلة نفط إماراتية خلال عبورها مضيق هرمز قبالة ايران

قالت وكالات انباء الثلاثاء، ان ناقلة نفط ايرانية ترفع علم بنما اختفت اثناء عبورها السبت، مضيق هرمز قبالة ايران، وأن هناك مخاوف بشأن مصيرها.

وقالت وكالة "أسوشييتد برس" أن الناقلة "ريا" كانت تمر عبر مضيق هرمز، وهي نقطة شحن بحرية عند مصب الخليج، قبل أن تختفي، وليس من الواضح ما حدث للسفينة التي ترفع العلم البنمي.

وتظهر بيانات التتبع أن ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز انجرفت في المياه الإيرانية وتوقفت عن إعطاء إشارة، منذ أكثر من يومين، ما أثار مخاوف، اليوم الثلاثاء، حول وضعها، وسط توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.

تقوم "ريا"، وهي ناقلة نفط بطول 58 متراً، برحلات من دبي والشارقة على الساحل الغربي لدولة الإمارات قبل المرور عبر المضيق وتتجه إلى الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات.

وقال النقيب رانجيث راجا، من شركة "ريفينيتيف" (Refinitiv) للبيانات، لوكالة "أسوشييتد برس"، إن الناقلة لم تغلق مسارها خلال ثلاثة أشهر من الرحلات في جميع أنحاء الإمارات.

في حين بيّن مالك السفينة المسجل، برايم تانكرز، الذي يتخذ من دبي مقراً له، لوكالة "أسوشييتد برس"، أنها باعت السفينة لشركة أخرى تدعى موج البحر.

