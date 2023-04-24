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اختفاء يخت روسي قبالة السواحل السعودية

تاريخ النشر: 24 نيسان / أبريل 2023 - 05:08
اليخت اختفى في البحر الأحمر حيث غادر الشواطئ السعودية قبل أسبوع
اليخت اختفى في البحر الأحمر حيث غادر الشواطئ السعودية قبل أسبوع

اختفى يخت روسي يتكون طاقمة من ثلاثة اشخاص قبالة السواحل السعودية على البحر الاحمر حيث بدأت السفن السعودية عملية بحث واسعة لمعرفة مكانة من دون اعطاء اي اشارات عن مصيره 

وقالت السفارة الروسية لدى الرياض أن موسكو تنسق مع السلطات السعودية بعد اختفاء يخت 30 minutes الروسي قبالة شواطئ المملكة في البحر الاحمر 

السفارة الروسية في الرياض اكدت ان طاقمها:

"يواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بالتعاون مع السلطات السعودية للكشف عن مصير اليخت المفقود، وكذلك تقديم المساعدة الفورية للمواطنين الروس الموجودين على متنها".

واعلنت زوجة قبطان السفينة، ناديجدا راسينا، أن اليخت اختفى في البحر الأحمر حيث غادر الشواطئ السعودية قبل أسبوع تقريبا وكان من المفترض أن يصل إلى جيبوتي بحلول 19 أبريل. لم تظهر السفينة هناك قط، واختفت بين السعودية وإريتريا واليمن.

 


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