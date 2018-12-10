اختفاء 3 ليبيين بعد اداءهم مناسك العمرة

يخشى المرصد الأورومتوسطي على مصيرهم

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وثائق وشهادات تثبت استمرار إخفاء السلطات السعودية قسرا لثلاثة ليبيين كانوا يستعدون لمغادرة السعودية من مطار جدة بعد أدائهم مناسك العمرة منذ أكثر من عام ونصف.

ونقل المرصد عن أهالي أحد المحتجزين أنه تمكن بعد جهود كبيرة من إجراء اتصال مع ابنه في يوليو 2017، وتأكيده استمرار اعتقاله بالمنطقة الأمنية في جدة دون أي تهم.

وردا على دعوى السعودية بأن المحتجزين أوقفوا بزعم الاشتباه بأنهم مطلوبون للسلطات الليبية، أكد المرصد نفي السلطات الليبية الرسمية تقديمها أي مذكرة لاعتقال المذكورين.

وطالب المرصد السعودية بالكشف عن مكانهم، بعد أن ادعت إعادتهم من حيث أتوا، وهو زعم نفته الحكومة الليبية الرسمية.

ويخشى المرصد الأورومتوسطي على مصيرهم، بعد ورود شهادة من سجين سابق في سجون اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر تؤكد مشاهدته محمد الخضراوي، أحد المعتقلين الثلاثة وهو يعذب شرقي ليبيا.