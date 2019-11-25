اختناق عشرات الفتيات المصريات بـ الغاز

ارتفع عدد حالات الاختناق الى 55 بين طالبات ومعلمين، حيث اندلعت غازات وأدخنة ناتجة من أحد المصانع القريبة من المدرسة.

وقالت مصادر طبية ان العشرات من طلاب وموظفو مدرسة حسين مرسال الثانوية بمحافظة أسوان اصيبوا بالاختناق غالبيتهم من الطالبات

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بإصابة أكثر من 55 طالبة ومعلما بمدرسة حسين مرسال الفنية بأسوان، بسبب الأدخنة المنبعثة من مصنع مجاور، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى المدرسة، ونقلت الطالبات إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج.