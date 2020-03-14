اخرهم وزير مغربي: تعرف على مشاهير السياسة والرياضة ضحايا كورونا

أصيب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربي؛ عبد القادر أعمارة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت إصابة الوزير عقب توليه مهاما رسمية في دول أوروبية، بحسب ما ذكرت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية عبر حسابها على تويتر.

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واتسعت دائرة العدوى بفيروس "كورونا" في دول العالم، وطال المرض المستجد مختلف فئات المجتمعات، ومن ضمنهم مشاهير السياسة والفن والرياضة وغيرها.

ففي كندا، يخضع رئيس الوزراء جاستن ترودو للحجر المنزلي لمدة أسبوعين، بعدما تبين أن زوجته صوفي غريغوار مصابة بالوباء، يوم الخميس، ويدير أمور الحكومة عن بعد عن طريق تقنية الاجتماعات عبر الفيديو وفق تقرير بثة موقع الجزيرة نت الالكتروني

وفي إسبانيا، أصيبت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، ووضعت بالحجر الصحّي كإجراء احتياطي، بالإضافة إلى بابلو إغلاسياس نائب رئيس الحكومة الإسبانية ورئيس حزب "بوديموس" اليساري.

وفي الجارة الشمالية لإسبانيا، قال وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر إنه يلازم منزله بباريس بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا في أعقاب مشاركته على مدار أيام عديدة في أعمال الجمعية الوطنية (البرلمان) الأسبوع الماضي، وكُشف إثرها على حالات إصابة.

وفي النرويج، أعلنت السلطات أن الملك هارالد الخامس والملكة وكامل أعضاء الحكومة وضعوا في الحجر الصحي بسبب الفيروس.

وفي بريطانيا، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الصحة نادين دوريس إصابتها بالوباء، علما أنها من المشاركين في إعداد القواعد والأنظمة المفترض اتباعها لمواجهة المرض.

كما أصيب بوباء كورونا علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، وأيضا معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، وإيرج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني، الذي ظهر أمس في مؤتمر صحفي عقب تعافيه من المرض.

كما نقل وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون إلى المستشفى بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وأعلن اليوم في إندونيسيا نقل وزير النقل بودي كاريا سومادي إلى المستشفى عقب إصابته بالوباء.

وطال المرض أيضا وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنغارتن، كما خضع الرئيس البرازيلي للفحوص وتبيّن عدم إصابته بالوباء.

الممثلون

وتأكدت إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون، وأصيب الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا بالمرض بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

الرياضة

أعلن مدرب فريق أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا إصابته بالوباء، وأيضا لاعب فريق تشيلسي كالوم هادسون-أودوي.

كما أصيب خمسة لاعبين من نادي سامبدوريا الإيطالي، وهم الإيطالي مانولو غابياديني، والغامبي عمر كولي، والسويدي ألبين إيكدال، والإيطالي أنتونيو لا غومينا والنرويجي مورتن ثورسبي، بالإضافة إلى طبيب النادي، كذلك أعلنت إصابة دانيال روغاني لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وفي دوري كرة السلة في أميركا، أصيب لاعب فريق "يوتا جاز" الفرنسي رودي غوبير، وهو اللاعب الأول في الدوري الأميركي للمحترفين الذي تثبت إصابته بكورونا، وأعلن أيضا إصابة لاعب آخر في الفريق نفسه وهو دونوفان ميتشل.

ويوجد الدراج الكولومبي فرناندو غافيريا حاليا بأحد مستشفيات الإمارات منذ أكثر من عشرة أيام، وذلك عقب إصابته بالمرض أثناء مشاركته في منافسة دولية في الإمارات، كما أصيب بالوباء زميله الروسي ديمتري ستراخوف.