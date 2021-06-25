اخلاء سكان اثر حريق هائل في السعودية

اخلى سكان في مدينة ابها السعودية منازلهم احترازيا، اثر نشوب حريق كبير في متنزه شهير جنوب المملكة.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إن الحريق الذي نشب في متنزه الجرة، بدأ يصل إلى مناطق سكنية، حيث تواصل السلطات عمليات الإطفاء.

وقالت وسائل الإعلام، إن سكان المناطق القريبة من متنزه الجرة بدأوا بإخلاء منازلهم احترازيا.

وكان حريق قد اندلع الأربعاء، في متنزه الأمير سلطان في أبها، حيث امتدت النيران لاحقا إلى متنزه الجرة، في نفس المدينة، وذلك بسبب سرعة الرياح.

وبحسب قناة الإخبارية الرسمية، فإن الحريق يغطي الآن مساحة هائلة جداً، مع استمرار الجهود من الجهات المعنية، والتي تسعى جاهدة للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده لمواقع أخرى.