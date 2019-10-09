ادانة دولية للهجوم التركي وقسد تتحدث عن سقوط مدنيين جراء الغارات

اعلنت قوات سورية الديمقراطية عن سقوط مدنيين جراء الغارات التركية على مدن الشمال السوري

واشارت قسد ان الطائرات التركية تقصف مواقع في عين عسى على عمق 50 كيلومترا داخل سوريا

ادانه دولية

أعلنت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية بعد دقائق من بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا أن فرنسا تدين “بشدة” الهجوم التركي الذي بدأ الأربعاء وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وقالت أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية “تضع فرنسا وألمانيا وبريطانيا اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك سيكون في غاية الوضوح نؤكد فيه إدانتنا الشديدة والحازمة لما يحصل” مضيفة “سنطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي”.

من جهتها اعتبرت إيطاليا الهجوم التركي في سوريا يهدد بزعزعة استقرار المنطقة

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن اليوم بدء العملية العسكرية في شمال سوريا.

وبدأ الهجوم التركي بقصف جوي على بلدة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وسط تحليق للطائرات الحربية التركية في المنطقة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية تدعمها نيران المدفعية.

النظام يتعهد بالتصدي للعدوان

نددت السلطات السورية الأربعاء بنوايا أنقرة "العداونية" مع استعدادها لشن عملية عسكرية وشيكة على مناطق سيطرة الأكراد في شمال البلاد، متعهدة بالتصدي لأي هجوم تركي.

وأعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، في بيان نقله الإعلام الرسمي، أن بلاده "تدين بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية" مؤكدا في الوقت عينه "التصميم والإرادة على التصدي للعدوان التركي بكافة الوسائل المشروعة" ومنددا بـ"الأطماع التوسعية التركية في أراضي" سوريا.