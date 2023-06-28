ادانة لحرق المصحف والازهر يدعو لمقاطعة منتجات السويد

دعا الازهر الشريف الى مقاطعة المنتجات السويدية فيما ادان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جريمة حرق المصحف الشريف في السويد .

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان ما اقدم عليه المتطرفون في السويد بحرق نسخة من المصحف يعتبر جريمة نكراء .

ودانت المملكة العربية السعودية السعودية، امس الأربعاء، جريمة حرق المصحف، التي قام بها متطرف سويدي، عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك

ووصفت الرياض العمل بـ"البغيض والمتكرر الذي لا يمكن قبوله بأي مبررات" مشيرة إلى أن هذه الأعمال "تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية".

من جهتها قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية ان إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم، عملاً تحريضياً وعنصرياً مرفوضاً. وفعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً،

وسمحت السلطات السويدية بتظاهرة أحرق فيها رجل بضع صفحات من المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم. والشخص الذي أحرق المصحف عراقي يبلغ من العمر 37 عاما، فر من بلاده ، وهي ليست المرة الاولى التي تقدم السلطات السويدية الرعاية والحماية لمتطرفين في اهانة المصحف الشريف

كما رفضت السلطات السويدية نقل التظاهرة الى مكان بعيد عن المصلين لكنها رفضت الطلب وفق بيان صادر عن إمام المسجد، محمود الخلفي، الذي قال إن نحو 10 آلاف مصل يتوافدون على مسجد ستوكهولم في عيد الأضحى كل عام.