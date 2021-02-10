ادانة واسعة لاستهداف الحوثي طائرة مدنية في مطار ابها

لاقى العدوان الحوثي على مطار ابها السعودي تنديدا واسعا على جميع المستويات سيما وانه استهدف منطقة مدنية خالصة

تنديد مجلس التعاون

أدان نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثيين مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

أكد نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، اليوم، أن الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثيين هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة للإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

ونوه الحجرف، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في السيطرة على الحريق الذي طال إحدى الطائرات المدنية في المطار.

وشدد الأمين العام، على تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم، عن وقوع اعتداء إرهابي استهدف مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية.

الرئيس عباس يدين استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة، ما عرض حياة مئات المسافرين للخطر، واصفا هذا العمل بالإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأعرب الرئيس عباس عن وقوف فلسطين إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، مؤكدا ثقته بأن المملكة قادرة على تجاوز كافة الأزمات بعزم واقتدار.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.

تنديد اميركي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف مطارا بالسعودية وإنها ستواصل جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن.

كانت ميليشيا الحوثي قد قالت إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي اليوم الأربعاء.

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