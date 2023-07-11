ادخال زوجة الرئيس عباس الى المشفى بشكل طارئ

اعلن في رام الله عن ادخال السيدة الاولى امينة عباس ام مازن الى المشفى الاستشاري على وجه السرعة بعد ان ساءت حالتها الصحية بشكل مفاجئ
ونشر القيادي في حركة فتح منير الجاغوب فيديو على صفحته على الفيس بوك لموكب الرئيس محمود عباس يصل ليعود زوجته في المشفى
من هي امينة عباس زوجة الرئيس ابو مازن؟
- أمينة خالد مصطفى الفانوس اصبح اسمها امينة عباس بعد ان باتتسيدة فلسطين الأولى في 15 يناير 2005.
- من مواليد عام 1942
- تزوجت امينة الفانوس بالرئيس محمود عباس عام 1958
- لديهما ثلاث أبناء هم: مازن عام (1960- 2002) وياسر عام 1962 وطارق عام 1966
- أمينة عباس قليلة الظهور في الإعلام
- مثلث دولة فلسطين في المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية الذي عُقد في دولة الإمارات في عام 2008.
- عام 2012، شاركت مع زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمينة أردوغان في الإشراف على حملة تبرعات خيرية لضحايا زلزال مدينة فان التركية.