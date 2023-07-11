ادخال زوجة الرئيس عباس الى المشفى بشكل طارئ

اعلن في رام الله عن ادخال السيدة الاولى امينة عباس ام مازن الى المشفى الاستشاري على وجه السرعة بعد ان ساءت حالتها الصحية بشكل مفاجئ

ونشر القيادي في حركة فتح منير الجاغوب فيديو على صفحته على الفيس بوك لموكب الرئيس محمود عباس يصل ليعود زوجته في المشفى

من هي امينة عباس زوجة الرئيس ابو مازن؟