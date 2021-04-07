ادراج تجلطات الدم ضمن اعراض لقاح أسترازينيكا

اعتبرت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية الأربعاء أنه يجب إدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية "النادرة جدا" للقاح أسترازينيكا، لكنها أكدت أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره. إلى ذلك، لم تتوصل الهيئة إلى عامل خطر محدد يؤدي إلى حدوث جلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا، وأوردت الأربعاء أن التفسير "المعقول" لحالات تجلط الدم النادرة يمكن أن يكون الاستجابة المناعية.

ادراج تجلطات الدم ضمن اعراض أسترازينيكا

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية الأربعاء أنه يجب إدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية "النادرة جدا" للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لكن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره.

وأضافت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي ومقرها أمستردام في بيان: "خلصت لجنة السلامة التابعة للهيئة إلى أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدا" للقاح.

إلى ذلك، لم تتوصل الهيئة إلى عامل خطر محدد يؤدي إلى حدوث جلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا، واوردت الأربعاء إن التفسير "المعقول" لحالات تجلط الدم النادرة يمكن أن يكون الاستجابة المناعية.

وأوضحت إيمير كوك المديرة التنيفيذة للهيئة خلال مؤتمر بالفيديو: "لم يتسن تأكيد عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي لأن الأحداث النادرة تظهر في جميع الأعمار".

علاقة مباشرة بين التجلطات واللقاح

وفي مقابلة نشرتها والثلاثاء صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، قال ماركو كافاليري، مسؤول إستراتيجية اللقاحات بوكالة الأدوية الأوروبية، إن هناك صلة بين لقاح أسترازينكا وحالات الإصابة بتجلط الدم التي سجلت في دول بينها بريطانيا وفرنسا والدانمارك، وتسببت في وفاة أشخاص تلقوا اللقاح.

وأضاف كافاليري متحدثا عن التجلطات الدموية "هناك صلة مع اللقاح، ولكن لم نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا، ولا يزال يتعين فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك".



ومع تواتر التقارير عن تسبب لقاح أسترازينيكا في تجلطات دموية خطيرة سببت الوفاة في حالات عديدة، أعلنت دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا مؤخرا تعليقا مؤقتا لاستخدام اللقاح، لكنها استأنفت التطعيم بهذا اللقاح الذي يوصى بإعطائه لمن هم فوق 60 عاما.

في السياق، أوقف الاتحاد الأوروبي تصدير 1.3 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا إلى أستراليا.