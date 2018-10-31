"ادرس يا حمار" تقود أمّا كويتية إلى السجن

أرشيفية

قضت محكمة قضايا الجنح في دولة الكويت، بحبس أم كويتية لشهر مع الشغل والنفاذ، إثر قذفها أبناءها أثناء تدريسهم ومراجعة دروسهم استعدادا للاختبارات.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية في تفاصيل القضية، أن والد الأبناء تقدم إلى المخفر المختص بعد أن "سئم من طريقة معاملة الأم لأبنائها، حيث أنها كثيرة الاعتداء عليهم قولا وفعلا خاصة أثناء تدريسهم، مما يؤثر على حالتهم النفسية".

ولفت الوالد إلى أن عقيلته كانت تقول لأبنائها أثناء التدريس كلمات بذيئة جدا أصغرها "ادرس يا حمار"

وأضافت أن المحامي مصطفى ملا يوسف ترافع أمام دائرة الجنح مؤكدا وجود "أركان الجريمة بحق المتهمة، وأيد دفاعه بأدلة الإثبات، ومنها تصوير وتسجيل فيديو للأم وهي تسيئ لأبنائها بألفاظ قذرة وكذلك تحريات المباحث التي أكدت التهمة ولاسيما أقوال الأبناء".

كما شدد المحامي في مرافعته على "أهمية تطبيق القانون في منع كل إساءة تجاه الأبناء، حتى وإن كانت تلك الإساءة من قبل والديهم"، لافتا إلى ضرورة تطبيق قانون الطفل الصادر عام 2015 في الكويت