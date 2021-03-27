ادرعي: انا عراقي واكره صدام حسين

ابدى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن اعجابه الكبير بالشعب العراقي لكنه يكره صدام حسين الذي قاد شعبه الى الهلاك وفق تعبيره

وقال أدرعي في مقطع مصور على موقع “تيك توك”، إنه كان يعرف “صدام حسين ويعرف إلى أي مستوى أوصل شعبه ودولته”.

واشار المسؤول في جيش الاحتلال الى اصوله العراقية التي يفتخر بها وقال ان الرئيس العراقي الراحل “أوصل العراق إلى مستوى منحدر جدًا” وفق ما نقل موقع سيت اب الاخباري السوري

وأضاف “أنا قرأت تعليقات من الكثيرين، بعضهم يكتبون عن الـ 39 صاروخ، وأحسن رد على هذه الكلمات هو انظروا إلى إسرائيل وانظروا إلى العراق، وإلى أي مستوى وصل البلدين، وإلى أي مستوى وصلت العراق بسبب صدام حسين”.

وتابع، “أنا أحب العراقيين كثيرًا، ولكن صدام حسين أوصل شعبه ودولته إلى مستوى منحدر جدًا، وأحد هذه الأسباب هي كراهيته لإسرائيل وعدوانه لجيش إسرائيل”.

ووعد أدرعي متابعيه على “تيك توك” أنه سينشر مقطعًا مصورًا آخر يكشف فيه عن أصوله العراقية.

وكان الجيش الإسرائيلي أماط اللثام في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عن صور وفيديوهات ومعطيات تُكشف لأول مرة تتعلق بإطلاق صدام حسين صواريخ على إسرائيل، وذلك في الذكرى الـ 30 لهذا الحدث.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية أن تلك الفترة شهدت سقوط صواريخ على تل أبيب، وأظهرت مشاهد هرولة الإسرائيليين إلى غرف محصنة، وتحدثت عن الخوف من الأسلحة الكيميائية.

وتعرضت إسرائيل للهجوم بصواريخ أرض- أرض من نوع سكود برأس حربي تقليدي، تم إطلاقها من العراق بقيادة صدام ، بعدما شنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عملية “عاصفة الصحراء” وهاجموا العراقيين. كانت هذه المرة الأولى منذ حرب التحرير (نكبة فلسطين عام 1948)، التي تتعرض فيها تل أبيب للقصف.