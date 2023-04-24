ادرعي يرحب بـ السكلانس ويدعوه للتمتع بـ الكرم اليهودي؟

رحب الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيغاي ادرعي بـ المدعو وليد عارف الملقب بـ السكلانس والذي يزور فلسطين التاريخية ، وقال ادرعي حبيبنا سيكلانس ابتعد عن الشعارات الرنانة

ودعا ادرعي السكلانس القادم من الولايات المتحدة والذي يحمل جنسيتها الى التمتع بـ "المدن الاسرائيلية" وكرم الاسرائيليين؟

ويحمل وليد عارف (السكلانس) الجنسية الاميركية واشتهر ببث فيديوهات عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي يهاجم فيه القيادة الفلسطينية والقادة والشعوب العربية بطريقة ساخرة دائما تتضمن كلمات بذيئة وسوقية

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