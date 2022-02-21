ادلب: القبض على قاتلة الطفلين وتورط زوجة العم

اعتقلت حكومة الانقاذ في شمال ادلب المتورطين في قتل طفل وشقيقته ورمي جثتهما امام خيمة والديهما، وقالت تقارير انه تم اعتقال الجانية وهي زوجة عمهما من خيمة العزاء حيث كانت تشارك في بيت الاجر.

وفي التفاصيل وبعد اكتشاف الجريمة التي هزت الشارع السوري في مخيم اطنة شمال ادلب والمتمثلة بخطف الطفل خالد عوض (3 أعوام) والرضيعة فاطمة (عامان) قبل يومين حيث وجدت جثتيهما امام خيمة والديهما في المخيم وعليها رسالة تهديد ووعيد للاهالي

واكد وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية محمد عبد الرحمن ان القاتلة هي زوجة عم الأطفال وان زوجها يعرف بالجريمة منذ يوم أمس الساعة 9 ليلًا.

واكدت الحكومة ان زوجة عم الطفلين سليمة عقلياً وان ابنتهم هي من وضعت الرسالة على باب منزل ذوي الأطفال.

وقالت مصادر ان قوى الامن في محافظة ادلب وبعد التحري تم القبض على زوجة العم وهي المتورطة في الجريمة حيث قامت باختطافهم من امام خيمتهم واقدمت على خنقهم ثم رمتهم امام خيمة والديهم

تم اكتشاف الجريمة عن طريق دفتر موجود في خيمة الجانية حيث ان الورقة التي كتبت عليها الرسالة انتزعت من الدفتر، وكان هناك آثار للكتابة المطابقة على صفحات الدفتر وتم اعتقالها من داخل بيت العزاء

ويتم التحقيق معها لمعرفة دوافعها على ارتكاب هذه الجريمة البشعة ولمعرفة وجود مساعدين لها واين وضعتهم خلال عملية الخطف

وجاء في الرسالة: "صباح الموت للغالي أبو المجد واخوانو الكل معكم عشرة أيام ما بدي شوفكم بكل سوريا".

وتضيف الرسالة: هي الحرمة الي شافتني اقسم بالله حقها رصاصة عندي إذا بتحكي مين أنا.

وختم الرسالة بالقول: "تنبيه هاد هي يلي حطيت الولاد قدام بيتها وشافتني".