ادلب: مقتل 21 مدنيا بينهم 8 اطفال في غارة لنظام الاسد

تحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن 21 شخصا بينهم 8 أطفال قتلوا في غارات على إدلب في حملة تشنها القوات الحكومية على المدينة

وعلى صعيد آخر، تمكنت قوات النظام السوري من فك الطوق الذي كان يفرضه المتشددون وفصائل معارضة منذ أكثر من أسبوع على قاعدتها العسكرية الوحيدة في الغوطة الشرقية، معقل المعارضة المسلحة المحاصرة قرب دمشق، وفقا لمصادر إعلامية رسمية.

وذكر المرصد أن "قوات النظام تمكنت من فتح ثغرة توصلها بإدارة المركبات المحاصرة من قبل هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام وفيلق الرحمن، بالقرب من مدينة حرستا في غوطة دمشق الشرقية".

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "المواجهات مستمرة في غرب القاعدة لتوسيع الممر الذي فتحه فريق من القوات الخاصة".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن المعارك منذ بدء حصار القاعدة أوقعت 72 قتيلا في صفوف القوات الموالية للنظام و87 من مقاتلي المعارضة المسلحة.

وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، بشكل محكم منذ العام 2013، ما تسبّب بنقص خطير في المواد الغذائية والأدوية في المنطقة التي يقطنها نحو 400 ألف شخص.

ويأتي التصعيد في الغوطة الشرقية رغم كونها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في مايو في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريانه في الغوطة في يوليو.