ادلب وعودة اللاجئين في صدارة قمة اسطنبول الرباعية

البحث عن تسوية سياسية مناسبة في سورية

يناقش المجتمعون الاربعة في اسطنبول ملف السلام في ادلب والتسوية السياسية في سورية الى جانب اعادة اللاجئين السوريين في العالم

وتعد هذه المباحثات بصيغة روسيا - تركيا - ألمانيا - فرنسا الأولى من نوعها في مسار جهود التسوية السورية.

وتعقد القمة في قصر "وحيد الدين" التاريخي المطل على مضيق البوسفور، حيث يتوقع أن تستغرق المفاوضات الرباعية بين بوتين وأردوغان وميركل وماكرون حوالي 4 ساعات، بحسب جدول الأعمال المعلن للقمة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو تسوية سياسية شاملة في سوريا عبر منصتي أستانا وجنيف، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور. كما سيبحث الزعماء الأربعة أحدث التطورات في محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة.

وقد انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، أعمال القمة الرباعية حول سوريا، بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتنعقد القمة بمشاركة رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في قصر "وحد الدين" بالشطر الآسيوي من إسطنبول.

ويحضر القمة ممثلون عن "المجموعة المصغرة" و"مسار أستانا". و"المجموعة المصغرة" شكلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في أغسطس/آب الماضي، وتضم السعودية والأردن ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.



من جانبه، ذكر الكاتب والصحافي التركي، طه عودة أوغلو، أن "هناك إجماعا على أن الدول المشاركة في القمة بالإضافة إلى الولايات المتحدة ترفض وجود الميليشيات الإيرانية في سوريا. سنرى بعد هذه القمة أن هناك تحركات ضغط على إيران لسحب ميليشياتها من سوريا في المرحلة القادمة".

بدورها، تدعم الولايات المتحدة، الغائبة عن هذه القمة، توجهاً فرنسياً لتعميقِ المفاوضات السياسية الهادفة لإنهاء الاشتباكات في عموم سوريا، وفق بيانِ الإليزيه.

ويرى متابعون أن قمة اسطنبول تختصر التوجهات الدولية تجاه سوريا، فأنقرة تطمح لحضور في شرقِ الفرات، ودعم أوروبي في ملف إعادة الإعمار تسعى إليه موسكو، أما باريس وبرلين فتباين في الرؤى مع الحليفين الروسي والتركي حول قضايا عدة، أهمها قوات سوريا الديمقراطية، ودعم فيدرالية في مناطق سورية.

وقال أردوغان، في الجزء المفتوح للإعلام من افتتاح القمة الرباعية: "أنظار العالم كله وفي مقدمته أشقاؤنا السوريون متوجهة الآن إلى هذا الاجتماع، وواثق بأننا لن نخيب الآمال بهذا الخصوص من خلال التحرك عبر مفهوم بناء، لأن سوريا تأتي في أولوية مواضيعنا خلال استشاراتنا مع بوتين".

وتابع أردوغان: "لقد أبدينا اهتمامنا دوما بالتواصل الوثيق مع السيد ماكرون والسيدة ميركل، وإعلامهما بتفاصيل العملية (التطورات في سوريا والقمة الرباعية بشأنها)". وقبل وصوله لاسطنبول، أجرى بوتين مكالمة هاتفية مع ماكرون، حسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين.

وقبيل القمة المرتقبة، عقد لقاء ثنائي بين بوتين وأردوغان، ولقاء آخر بين ميركل والرئيس التركي، كما اجتمع بماكرون في قصر "وحد الدين" التاريخي بالشطر الآسيوي من اسطنبول.