ارامكو السعودية تزيح "ابل" من صدارة التداول العالمي

أفادت تقارير بارتفاع سعر سهم أرامكو 10% عن سعر الاكتتاب العام عند انطلاق تداولاته اليوم الأربعاء.

بذلك نجحت شركة أرامكو السعودية في إزاحة مجموعة «أبل» الأمريكية كأكبر الشركات المدرجة في العالم.

وتم عرض أسهم أرامكو السعودية عند 35.2 ريال (9.39 دولار) للسهم الواحد في مزاد علني ما قبل السوق اليوم، أي أعلى بنسبة 10% من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 32 ريال، وفقا لبيانات شركة ريفنتيف.

وقامت شركة النفط العربية السعودية "أرامكو"، التي تصدر أسهمها لأول مرة في سوق الأوراق المالية، في الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش، بتسعير الطرح العام الأولي القياسي (IPO) الأسبوع الماضي، حيث جمعت 25.6 مليار دولار.

وأشارت وسائل إعلام سعودية، إلى أن افتتاح سهم أرامكو عند 35.2 ريالا يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار.



وكشفت الأرقام التى تضمنتها الوثيقة الرسمية لعملية التسعير النهائي عن أن أرامكو باتت صاحبة الطرح عالميًّا، من خلال مقارنتها بأكبر طرح عام أولي لأعلى الشركات ربحيةً في التاريخ:

- مجموعة «علي بابا»، 21،8 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) و25 مليار دولار، مع ممارسة خيار الشراء.

- بنك الصين الزراعي: 22،1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) و24 مليار دولار، مع ممارسة خيار الشراء.

- البنك الصناعي والتجاري الصيني: 19،1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) و21،9 مليار دولار، مع ممارسة خيار الشراء.

خليجيًّا:

- موانئ دبي العالمية: 5 مليارات دولار.

- أكبر 8 عمليات طرح عامّ أولي خليجية- مجتمعة: 25،8 مليار دولار.

محليًّا:

- البنك الأهلي التجاري: 22،5 مليار ريال سعودي، وحقق 6 مليارات دولار.

- أكبر 16 عملية طرح عامّ أوليّ في مجتمعة= 26،4 مليار دولار

تقييم أرامكو– الأكثر قيمة بين الشركات المدرجة.

وتساوي أرامكو القيمة السوقية لشركتي «أبل»، و«علي بابا»، مجتمعتين، كما أنها أكبر بمقدار 1،7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة، البالغ حوالي 1،0 تريليون دولار أمريكي «شِل 225،5 مليار دولار.. إكسون موبيل، حوالي 228،3 مليار دولار.. توتال 141،9 مليار دولار.. بي بي، حوالي 126 مليار دولار.. شيفرون حوالي 221،5 مليار دولار».