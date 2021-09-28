اربعة قتلى بحادث سير مروع في المدينة المنورة (فيديو)

أظهر تسجيل فيديو جانبا من حادث سير مروع شهدته المدينة المنورة الثلاثاء، عندما اصطدمت شاحنة مسرعة بسيارات متوقفة عند إشارة مرور، ما اسفر عن مقتل اربعة اشخاص.

ووقع الحادث عند تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)، حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم على الفور، وأُصيب 5 آخرون، بجانب أضرار كبيرة بالسيارات والمكان.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ إن سائق الشاحنة المسببة للحادث باكستاني الجنسية، بينما كان بين الضحايا الأربع، ابن رئيس نادي كرة قدم، ومسؤول في جمعية ثقافية.

وأوضحت الصحيفة أن من بين الضحايا، ابن الرئيس التنفيذي لنادي ”أُحد“، سعود بن سعد الحربي، ويدعى مازن، إلى جانب الدكتور، ياسين الصفراني، وهو أخ لمدير جمعية الثقافة والفنون.

وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة في أحد المباني القريبة، الشاحنة المسرعة عندما اصطدمت بالسيارات المتوقفة عند الإشارة الضوئية.

ووفقًا لصور ومقاطع فيديو من موقع الحادث، فإن الشاحنة الكبيرة تعرضت لأضرار قليلة بينما تطايرت سيارات جراء الاصطدام لمسافات بعيدة، وتضررت أخرى بشكل كبير.

والمملكة واحدة من أكثر الدول التي تسجل وفيات بحوادث السير في العالم.

لكنها استطاعت خفض نسبة الوفيات لأكثر من النصف في غضون 5 سنوات ضمن ”رؤية 2030″، وهي خطة تنمية عملاقة تضمنت أهدافًا في مجال السلامة المرورية بجانب أهدافها في خفض نسبة البطالة، وتوفير منازل للسعوديين، وتنويع الاقتصاد.

وبحسب أرقام أعلنها مسؤولون حكوميون، في أيار/مايو الماضي، انخفض عدد وفيات حوادث السير بنسبة 51%، من 9 آلاف إلى نحو 4 آلاف وفاة.

ووفقًا لتلك الأرقام، تراجع عدد الوفيات المرورية من 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة سنويًا، لتصبح مؤخرًا 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وقبل البدء بتلك الخطة الحكومية، كانت وسائل الإعلام المحلية تزدحم يوميًا بأخبار وفيات حوادث المرور التي تشهدها المملكة، لاسيما على الطرق السريعة، قبل أن ينجح القائمون على الخطة بتحقيق أهدافها بالفعل.