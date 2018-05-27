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اربعة قتلى في تبادل لاطلاق النار في جنوب غرب باكستان

اربعة قتلى في تبادل لاطلاق النار في جنوب غرب باكستان
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