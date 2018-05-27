اربعة قتلى في تبادل لاطلاق النار في جنوب غرب باكستان

جنود باكستانيون عند نقطة مراقبة عند الحدود الباكستانية الافغانية

قُتل شرطبان ومسلحان في تبادل لاطلاق النار مساء الاحد في مدينة كويتا في جنوب غرب باكستان، بحسب ما اعلن مسؤولون.

وحصل اطلاق النار قرابة موعد الافطار عندما اطلق مسلحان كانا على متن دراجة نارية النار على شرطيي مرور ما ادى الى مقتلهما.

وهرع جنود كانوا في دورية في المنطقة الى الموقع بعد سماعهم اطلاق النار.

وقال المسؤول في الشرطة عبد الرزاق شيما لوكالة فرانس برس "ردوا على مطلقي النار بالمثل وقتلوهما على الفور".

وقال المتحدث ان مسلحا آخر كان على متن دراجة نارية ثانية جرح خلال الاشتباك وتمكن من الفرار.

وأكد غلام علي بلوش وزير داخلية اقليم بلوشستان وكبرى مدنه كويتا اطلاق النار معلنا عن مكافأة مالية قدرها مليون روبيه (8644 دولارا) لمن يقدم معلومات عن المسلحين.

ولم تتبن اي جهة الهجوم.

وبلوشستان الواقعة على الحدود بين ايران وافغانستان غنية بالنفط والغاز إلا أنها تعاني من تمرد اسلامي وعنف مذهبي بين المسلمين السنة والشيعة، اضافة الى حركة انفصالية.

وتعتبر بلوشستان كبرى الاقاليم الباكستانية الاربع، لكن سكانها البالغ عددهم نحو سبعة ملايين شخص يقولون انهم لا يحصلون على حصة عادلة من ثروتها الكبيرة من الغاز والمعادن.