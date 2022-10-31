ارتفاع أسعار القمح .. الأمم المتحدة تحذر من جعل سفن البحر الأسود أهدافا عسكرية

ألقى الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة، على سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود، بظلاله على حركة شحن الحبوب وأسعار القمح، بعد القرار الروسي بتعليق مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا.

وأكد منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير محمود عبد الله، اليوم الاثنين، في تغريدة له على موقع "تويتر"، ضرورة وصول المواد الغذئية، إلى مختلف دول العالم، مطالبا أن لا تتحول سفن الشحن المدنية، إلى أهداف عسكرية، أو اتخاذها رهينة.

وأخطرت روسيا، المنسق الأممي، خطورة الهجمات التي قامت بها أوكرانيا ضد الأسطول الروسي، معربة عن مخاوفها من تأثير ذلك الهجوم على سلامة سفن الشحن التجارية وحركتها في البحر الأسود.

وأشار المنسق أمير عبد الله، إلى أنه لفت انتباه الوفدين التركي والأوكراني في مركز التنسيق المشترك، بالمخاوف الروسية، وقرارها بشأن التصدير من الموانىء الأوكرانية.

وارتفعت أسعار القمح نحو 5%، بعد القرار الروسي، بحسب ما كشفت بيانات التداول التجارية في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة، صباح اليوم الاثنين.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.71٪ لتصل إلى 8.76 دولار للشوال.

يذكر، أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، أن سفن أسطولها المشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب" في البحر الأسود، تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، كما قررت موسكو، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/ يوليو الماضي