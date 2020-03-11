ارتفاع إصابات كورونا في السعودية إلى 21

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، ارتفاع إصابات “كورونا” في المملكة إلى 21، عقب تسجيل حالة جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بالرياض المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، تناول خلاله آخر مستجدات انتشار الفيروس.

وقال العبد العالي إن هناك 21 إصابة مؤكدة بكورونا من إجمالي 3500 شخص خضعوا للفحص.

وأضاف أن “الحالات الـ21 منتشرة في الرياض (وسط)، والمنطقة الشرقية (شرق)، ومكة وجدة (غرب)، ونتوقع ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة”.

وأوضح أن إجمالي من خضع للعزل المنزلي حتى اليوم بلغ 2500 شخص.

ويأتي ارتفاع إصابات كورونا في السعودية بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.

كما رفعت السعودية عدد الدول التي علقت “مؤقتا” سفر المواطنين والمقيمين منها وإليها إلى 14 دولة. (الأناضول)