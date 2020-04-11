ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 619 حالة في لبنان

أعلنت وزارة الصحة في لبنان السبت تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 619.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي السبت حسبما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس “ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 20 وفاة”.

وأشارت إلى إجراء 515 فحصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى