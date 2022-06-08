ارتفاع الإصابات بكورونا في "اسرائيل".. وتحذيرات من موجة سادسة

مع ارتفاع معدل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في "اسرائيل"، تتوالى التحذيرات من انتشار موجة سادسة للجائحة.

ويدخل رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هورويتز في مناقشة مع كبار مسؤولي الوزارة اليوم (الأربعاء) لمناقشة زيادة معدلات الإصابة بالفيروس.

و تتجدد المشاورات بشأن إمكانية إعطاء جرعة خامسة ضد الفيروس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومنذ منتصف الليل وحتى الرابعة فجرا، شخصت 126 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 19221 حالة نشطة، بينما إجمالي الإصابات التي سجلت في اسرائيل منذ تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020، بلغ 4161973 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 10867 حالة وفاة.

في وقت سابق ، قال منسق مكافحة كورونا في إسرائيل، سلمان زرقا "لسوء الحظ ، يبدو أن إسرائيل في بداية موجة كورونا جديدة - موجة BA5".

وشدد الزرقاء على "أننا ندرس إعطاء لقاح خامس".

وسجلت اسرائيل امس 4585 اصابة بفيروس كورونا فيما عدد المرضى في حالة حرجة في المستشفيات منخفض نسبيًا ويبلغ 89 مريضًا - 21 منهم في حالة حرجة.