ارتفاع الاصابات بكورونا في سلطنة عُمان وفلسطين

أعلنت سلطنة عمان الجمعة، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 484، إثر تسجيل 27 حالة جديدة، كما اعلنت السلطة الفلسطينية تسجيل ثلاث حالات جديدة ليصل الاجمالي الى 266.

وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان إنها سجلت 27 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 484، بينهم 3 وفيات.

وأوضحت الوزارة أن 109 حالات تماثلت للشفاء، داعية الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت شرطة سلطنة عمان فرض عزل صحي عام على ولاية مسقط (تضم العاصمة)، لمنع انتشار كورونا.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن العزل يبدأ اعتبارا من صباح الجمعة وحتى إشعار آخر.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة الفلسطينية الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى 266 حالة بعد اكتشاف ثلاث حالات جديدة.

وذكر الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، أن إصابتين تم اكتشافهما في بيت لحم فيما الحالة الثالثة في الخليل، مشيرا إلى أن من بين المصابين طفلة تبلغ 7 أعوام.

وأفاد ملحم بأن ذلك يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 266، تتوزع بواقع 253 حالة في الضفة الغربية و13 في قطاع غزة فيما تم شفاء 44 حالة.

وأعلن الناطق أن الاتحاد الأوروبي تبرع بكاميرا حرارية تم وضعها على الحدود بين الأردن والضفة الغربية لفحص العائدين إلى الأراضي الفلسطينية.

وأصاب الفيروس، حتى صباح الجمعة، نحو مليون و606 آلاف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 95 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 356 ألفا.