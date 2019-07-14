ارتفاع العدد النهائي لحادث غرق سفينة مهاجرين أمام تونس إلى 82

قال الهلال الأحمر التونسي، يوم السبت، إن عدد الجثث التي انتشلتها تونس بعد غرق سفينة كانت مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحلها، الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 82.

وانقلبت السفينة بعد إبحارها من ليبيا متجهة إلى أوروبا. وقال ناجون لخفر السواحل التونسي، الأسبوع الماضي، إنها كانت تحمل 86 شخصًا. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص، ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى فيما بعد.

وقال منجي سليم، المسؤول في الهلال الأحمر التونسي، إنه بعد عمليات بحث استمرت أسبوعًا جرى انتشال كل جثث الـ82 شخصًا الذين كانوا على متن السفينة التي غرقت الأسبوع الماضي.

ويعد ساحل غرب ليبيا نقطة مغادرة رئيسة للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا، على الرغم من أن الأعداد تراجعت بسبب جهود تقودها إيطاليا للقضاء على شبكات التهريب ودعم قوات خفر السواحل الليبية. وكان 65 مهاجرًا قد غرقوا في مايو/أيار أثناء توجههم من ليبيا إلى أوروبا بعد انقلاب مركبهم قبالة تونس. (رويترز)