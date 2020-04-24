ارتفاع الوفيات بكورونا لـ17 بنيوزيلندا و77 بأستراليا

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نيوزيلندا، الخميس، إلى 17 حالة، فيما وصلت بأستراليا إلى 77.

وبحسب كارولين ماكلناي، المدير العام للصحة العامة في نيوزيلندا، فإن رجلًا يبلغ من العمر 60 عامًا مات في العاصمة، ويلنغتون، متأثرًا بإصابته بالفيروس القاتل، ليرتفع عدد الوفيات لـ17.

وذكرت ماكلناي أن آخر الإحصائيات تشير لتعافي 1095 شخصًا، فيما وصلت الإصابات إلى 1456، بعد تسجيل 5 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

وتم تسجيل أول وفاة جراء الإصابة بالمرض في نيوزيلندا يوم 29 مارس/آذار المرض لسيدة تبلغ من العمر 70 عامًا.

وتشهد البلاد حظرًا للتجوال وحالة طوارئ منذ 25 مارس الماضي.

من جانبها أعلنت السلطات الأسترالية، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 77، بعد تسجيل وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة في ولاية “تازمانيا”، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 6 آلاف و672 إصابة، تعافى منهم 5 آلاف 95 شخصًا. (الأناضول)