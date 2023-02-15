ارتفاع جنوني لاسعار البصل في لبنان وحملة تندر

شهدت اسواق لبنان ارتفاعا جنونيا لاسعار مادة البصل ووصل سعر الكيلو الى ما يعادل الـ 70 الف ليرة لبنانية (الدولار 15500 ليرة لبنانية)

ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت سعود سمهون معللا هذه القفزة في سعر مادة البصل الى انه تم تصدير المنتج الى العراق وسورية وليبيا

ونقلت صحيفة النهار عن المسؤول اللبناني تاكيده بانخفاض السعر نهاية الأسبوع الحالي بالتزامن مع دخول البصل المصري السوق المحلي.

وفي الاثناء رجح سمهون عودة ارتفاع اسعار الخضار وخاصة (الحشائش) والفواكة خلال الايام الاولى لشهر رمضان المبارك ون تعاود الأسعار الانخفاض في الأسبوع الثاني من رمضان.

المكتب الاعلامي لوزارة الزراعة اللبنانية عقب على الارتفاع في سعر منتج البصل داخل الأسواق اللبنانية، معللا "ارتفاع كلفة النقل والشحن العالمي، بالإضافة إلى إرتفاع زيادة الصادرات اللبنانية من منتجات زراعية وغيرها بسبب تدني سعر صرف العملة الوطنية على حساب الدولار الأميركي"



وقال البيان ان تلك الاسباب شجعت عمليات التصدير باتجاه الدول المجاورة أكثر فأكثر، حتى قاربت ضعفي نسبة السنوات السابقة".

هذا الارتفاع الجنوني والغريب في اسعار مادة البصل ترافق مع حملة تندر من اللبنانيين ، وباتت تغريداتهم تتوافق مع هذا الارتفاع، فتطمع البنات الفاتنات في جذب انتباه والده تاجر البصل كونه من اصحاب الثراء فيما تحولت حبة البصل في التغريدات الى تحفة ذهبية رائعة .