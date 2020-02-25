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ارتفاع حالات الوفاة بـ "كورونا" في الصين إلى 2663 شخصا

منشور 25 شباط / فبراير 2020 - 03:31
ارتفاع حالات الوفاة بـ "كورونا" في الصين إلى 2663 شخصا

 ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و 658 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية.

إلى ذلك،  سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 893 حالة.

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض في بيان أن البلاد سجلت حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. (د ب أ)


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