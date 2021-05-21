ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 248 بعد انتشال 5 جثامين من تحت الانقاض

عملت طواقم إسعاف وعمال إنقاذ على مدار ساعات يوم الجمعة بحثا عن مفقودين بعد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

أعلن مسعفون فلسطينيون عن انتشال خمسة شهداء في غزة الجمعة، جراء هجمات إسرائيل على القطاع بعد إعلان وقف إطلاق نار لجولة تصعيد استمرت 11 يوما.

وقالت وزارة الصحة في غزة في أحدث حصيلة لها إن العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 248 بعد انتشال جثامين خمسة شهداء.

وأوضحت الوزارة أن بين الشهداء 66 طفلا و39 امرأة و17 مسنًا، بينما بلغ عدد الجرحى 1948 إصابة بينهم نحو 20 بحالة خطرة.

وعملت طواقم إسعاف وعمال إنقاذ على مدار ساعات يوم الجمعة بحثا عن مفقودين بعد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.